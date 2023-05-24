Украина может поделиться опытом цифровой трансформации с Колумбией и Замбией.

Министерство цифровой трансформации ведет переговоры по экспорту сервиса "Дія" с 10 государствами мира.

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров по результатам саммита Diia in DC в Вашингтоне, сейчас "Дія" — это 19 миллионов пользователей, 14 документов и 30 сервисов в несколько кликов в смартфоне. А также мощный бренд Украины, который принадлежит каждому украинцу.

По его словам, Минцифры работает над внедрением "Дії" еще на двух континентах. А именно - будет сотрудничать с Колумбией и Замбией. В "Дії" будут изучать возможности, чтобы поделиться опытом цифровой трансформации с этими странами.

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"Дальше - больше. Ведем переговоры по экспорту "Дії" с 10 государствами, несколько из которых поддерживает USAID. Верю, что саммит в США стал еще одним мощным толчком для укрепления имиджа Украины как цифровой страны. Будущее точно за нами", - отметил Федоров.

Как рассказала в интервью ТСН глава USAID Саманта Павер, ввести в США "государство в смартфоне" сложно из-за особенностей государственного устройства, поскольку федеральное правительство не имеет полномочий в муниципалитетах или штатах во многих отраслях. Однако она отметила, что именно местные органы власти в США могли бы взять украинскую "Дію" за основу.

"Дія" - последние новости

Ранее сообщалось, что Эстония запускает свой приложение "mRiik" на базе украинской "Дії"

28 апреля Федоров сообщил, что в приложении "Дія" может появиться виртуальный помощник, разработанный на основе искусственного интеллекта. Тогда стало известно, что Минцифры работает над разработкой виртуального помощника "Надежда", который может появиться в "Дії".

С 23 мая в приложении "Дія" украинцы могут подать заявление о замене водительского удостоверения за несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Услуга доступна как для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и для тех, кто потерял или повредил документ, сменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и пользоваться цифровым документом.

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