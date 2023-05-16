Проблема является достаточно массовой у двух третей граждан, которые подали информационное сообщение о поврежденном имуществе.

Многие украинцы столкнулись с проблемой при оформлении заявки через "Дію" по программе "єВідновлення" для получения от государства до 200 тысяч гривень на восстановление поврежденного в результате войны жилья.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, профильное ведомство получает очень много запросов от граждан, которые хотят подать заявление на выплату пособия, но не могут, поскольку "Дія" не отображает их жилье.

"Это делает невозможным и подачу заявления, ведь наличие записи о праве собственности в Государственном реестре вещных прав является обязательным условием для подачи заявления на получение помощи в рамках программы "єВідновлення", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, к сожалению, эта проблема является достаточно массовой у 2/3 граждан, которые подали информационное уведомление о поврежденном имуществе, поскольку их жилье не зарегистрировано в реестре.

В пресс-службе отмечают, что решить проблему можно двумя способами - офлайн и онлайн.

Для офлайн решения проблемы нужно обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашей общине, который внесет данные в реестр, если они не были внесены. Перечень субъектов, которые в условиях военного положения проводят государственную регистрацию, доступен по ссылкой.

При отсутствии данных о недвижимости в реестре или архивных составляющих регистратор направит запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для подтверждения права собственности.

К регистратору нужно идти с готовым пакетом документов: паспорт, номер налогоплательщика, правоустанавливающие документы относительно объекта недвижимого имущества (свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о приобретении имущества и т.п.) или их копии.

"Если правоустанавливающие документы у вас в наличии частично, вы можете обратиться к нотариусу или государственному регистратору для их восстановления в полном объеме. Для категории граждан, которые не имеют никаких документов, право собственности будет определяться в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Что касается онлайн-механизма, то подать заявление на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, возникшее до 2013 года, также можно на портале "Дія". Для этого на портале надо выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление".

После чего нужно: заполнить онлайн-форму на получение услуги, загрузить необходимые документы в формате PDF или JPEG, содержащие сведения о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимой собственности до 1 января 2013 года, проверить сформированное заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью.

Программа "єВідновлення" - что важно знать

Как сообщал УНИАН, 10 мая в государственном приложении "Дія " была открыта регистрация заявок на выплату финансовой помощи по программе "єВідновлення". После чего почти сразу в системе произошел сбой из-за массовой подачи украинцами тысяч заявок. Украинцы за первые сутки работы программы подали более 3 тысяч заявлений о выплате помощи.

Впоследствии Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры разъяснило, что по программе помощь не будут оказывать гражданам, которые отремонтировали свое жилье самостоятельно.

Однако в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что должны получить и помощь те люди, которые смогли своими силами восстановить поврежденное жилье. "Равенство в помощи - это очень важно, и соответствующий алгоритм нужен. Следующий шаг - возмещение за потерянное жилье. И это будет", - добавил президент Украины.

Также 12 мая стало известно, что за два дня действия программы "єВідновлення" заявки на участие подали 5 575 украинцев.