Их использование может привести к быстрому взлому смартфона, а также для доступа к мобильным банкам.

Издание ABC News опубликовало "народный" рейтинг популярности PIN-кодов, которые выбирают пользователи для защиты своих устройств и данных. Эти пароли используют миллионы, становясь легкой мишенью для мошенников.

Самым распространенным PIN-кодом в мире оказалась комбинация "1234". Ее использует практически каждый десятый человек, чьи данные участвовали в исследовании. На втором месте по частоте использования – 0000, на третьем – 1111.

Некоторые пользователи пытаются добавить хоть какую-то сложность, слегка видоизменяя лидера рейтинга и выбирая, в частности, 1342. Хотя и эта комбинация оказалась настолько распространенной, что заняла 4-е место в общем списке. В топ-10 также вошли комбинации 1212, 4444 и 4321.

Видео дня

Также из интересного – 2580. Еще один пин-код, кажущийся на первый взгляд сложным. Однако на деле это всего лишь вертикальная линия (сверху вниз) на стандартной панели ввода на смартфонах.

Авторы исследования отметили, что подобные PIN-коды редко встречаются при регистрации на сайтах или в соцсетях из-за более строгих требований к безопасности паролей. Коды из 4-х цифр обычно применяются для разблокировки смартфонов, планшетов и других гаджетов, а также для доступа к мобильным банкам.

Похожая тенденция свойственна не только простым PIN-кодам, но и паролям – комбинация 123456 до сих пор остается одним из самых распространенных паролей в интернете, наряду с такими вариантами, как "qwerty" или "password".

Напомним, ранее Android-смартфоны получили важное обновление, направленное на борьбу с использованием Bluetooth-трекеров в целях шпионажа. Теперь определить и обезвредить такие устройства стало проще

Кроме того, независимо от того, используете ли вы Chrome, Firefox или оба, пришло время снова обновить свой браузер. Выпущенный в январе апдейт устраняет несколько серьезных уязвимостей.

Вас также могут заинтересовать новости: