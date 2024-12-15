Новые функции Android 'прокачают' защиту от слежки: вот как их использовать

Теперь определить и обезвредить сторонние Bluetooth-трекеры стало проще.

На днях Google выпустила важное обновление для Android, направленное на борьбу с использованием Bluetooth-трекеров в целях шпионажа. Теперь определить и обезвредить такие устройства стало проще, пишет CNET.

Трекеры, такие как Apple AirTag и аналоги, изначально создавались для поиска утерянных вещей. Но СМИ рассказывали о случаях, когда злоумышленники использовали трекеры для незаконного слежения, например, подбрасывая их в сумку или автомобиль. В 2022 году Apple даже получила групповой иск из-за слежки через метки AirTag.

Google совместно с другими компаниями ранее в этом году внедрили функцию оповещения о неизвестных трекерах. Теперь эти меры усилены двумя новыми фичами:

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Первая позволяет на 24 часа отключить определение местоположения при обнаружении рядом неизвестного трекера. В течение этого времени гаджет можно будет найти и обезвредить, не уведомляя его владельца о вашем местоположении. Называется она Temporarily Pause Location.

Вторая функция позволит с помощью звукового сигнала и интерактивной карты приблизительно указать, где находится отслеживающий "маячок". Все это работает в совместимости с возможностью Find My Device.

Эти возможности доступны для любых устройств на базе Android 6 или более новой версии ОС. Чтобы воспользоваться ими, перейдите по пути "Настройки" → "Безопасность и экстренные ситуации" → активируйте "Оповещение о неизвестных трекерах".

Ранее сообщалось, то Google неожиданно добавила еще два года обновлений для моделей Pixel 6, Pixel 7 и Fold. Теперь они будут получать мажорные обновления системы и патчи безопасности пять лет вместо трех.

Также стало известно, Google планирует выпустит Android 16 гораздо раньше, чем вышла Android 15 и предыдущие версии. В следующем году пользователям не придется ждать наступления осени: новая ОС выйдет уже во втором квартале (апреле-июне) 2025 года.

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