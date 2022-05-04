Отныне абоненты в регионе могут звонить родным и пользоваться мобильным интернетом.

Украинский оператор lifecell обновил связь в Херсоне и Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба lifecell.

"Команда lifecell восстановила связь (все технологии) в Херсоне и Херсонской области, которая пропала 30 апреля. Отныне абоненты в регионе могут звонить родным и пользоваться мобильным интернетом. lifecell продолжает делать все возможное и невозможное для восстановления связи для всех украинских абонентов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Госспецсвязи сообщили, что оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей, запустив фейковые истории о том, что соответствующее распоряжение дала украинская власть.

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