России было бы крайне непросто уничтожить украинскую сеть связи.
Об этом рассказал председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в эфире информационного телемарафона.
По его словам, в Украине построена сеть резервирования всех данных таким образом, что уничтожить связь одним выстрелом по кабелю невозможно, а в некоторых случаях даже государство не знает, где проложены оптоволоконные-оптические сети.
"Наши мобильные операторы прилагают все усилия, начиная за последние два года, они вкладывали в это большие средства для того, чтобы у нас все линии были зарезервированы, чтобы они быстро восстанавливались", - сказал Щиголь.
В то же время, по его словам, враг однозначно не бросил попыток уничтожить связь в Украине.
"Донесение правдивой информации до временно оккупированных территорий является одной из наших задач, и враг этому любыми средствами пытается навредить. У нас есть несколько городов, которые на сегодня остаются без связи. Со вчерашнего дня мы потеряли Бердянск, к примеру, и Мелитополь. При этом мы принимаем меры по восстановлению именно функционирования мобильных сетей и сетей интернет", - добавил Щиголь.
Как сообщал УНИАН, из-за активных боевых действий на прошлой неделе без связи оставались Мариуполь, Ворзель, Ирпень, Буча, Гостомель и Изюм. А Черниговская и Луганская области полностью были отрезаны от электронных коммуникаций.
Ранее источник в Службе безопасности Украины сообщил, что российские военные и диверсионно-разведывательные группы могут пытаться уничтожить сотовые вышки.
В Киеве войска РФ ударили ракетами по телебашне. Кроме того, оккупанты обстреляли телебашню в Виннице, авиаударом повредили телебашню на Ривненщине, захватили телебашни в ряде населенных пунктов.