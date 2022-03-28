Россия не прекращает попытки уничтожить украинскую сеть связи.

России было бы крайне непросто уничтожить украинскую сеть связи.

Об этом рассказал председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в Украине построена сеть резервирования всех данных таким образом, что уничтожить связь одним выстрелом по кабелю невозможно, а в некоторых случаях даже государство не знает, где проложены оптоволоконные-оптические сети.

"Наши мобильные операторы прилагают все усилия, начиная за последние два года, они вкладывали в это большие средства для того, чтобы у нас все линии были зарезервированы, чтобы они быстро восстанавливались", - сказал Щиголь.

В то же время, по его словам, враг однозначно не бросил попыток уничтожить связь в Украине.

"Донесение правдивой информации до временно оккупированных территорий является одной из наших задач, и враг этому любыми средствами пытается навредить. У нас есть несколько городов, которые на сегодня остаются без связи. Со вчерашнего дня мы потеряли Бердянск, к примеру, и Мелитополь. При этом мы принимаем меры по восстановлению именно функционирования мобильных сетей и сетей интернет", - добавил Щиголь.

Как сообщал УНИАН, из-за активных боевых действий на прошлой неделе без связи оставались Мариуполь, Ворзель, Ирпень, Буча, Гостомель и Изюм. А Черниговская и Луганская области полностью были отрезаны от электронных коммуникаций.

Ранее источник в Службе безопасности Украины сообщил, что российские военные и диверсионно-разведывательные группы могут пытаться уничтожить сотовые вышки.

В Киеве войска РФ ударили ракетами по телебашне. Кроме того, оккупанты обстреляли телебашню в Виннице, авиаударом повредили телебашню на Ривненщине, захватили телебашни в ряде населенных пунктов.

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