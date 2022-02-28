Цель - блокировка связи.

Российские военные и диверсионно-разведывательные группы могут пытаться уничтожить сотовые вышки.

Об этом УНИАН сообщил источник в Службе безопасности Украины.

По имеющейся информации, военнослужащим РФ (ДРГ) дана команда уничтожать сотовые вышки. Цель - блокировка связи, говорит источник.

Напомним, еще 24 февраля в Госспецсвязи призвали операторов мобильной и интернет-связи обеспечивать связь, даже если у абонентов недостаточно денег на счетах. Те пошли на встречу.

В то же время мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов Российской Федерации и Республики Беларусь.