Компания Microsoft назвала Киевстар партнером года в Украине

Американская корпорация Microsoft в конце июня традиционно определилась с перечнем самых главных партнеров года. Региональным победителем в Украине стал крупнейший оператор электронных коммуникаций - Киевстар.

Наградой Microsoft Partner of the Year Awards отмечают главных партнеров корпорации, которые в течение года разрабатывали и запускали действительно значимые и инновационные решения на базе технологий Microsoft. В 2024 году победителей выбирали из более 4700 партнеров, которые находятся по всему миру.

"Нынешние победители способствовали цифровой трансформации и достижению успешных результатов для наших общих клиентов, предоставляя доступные и устойчивые услуги, - говорится в заявлении Microsoft, - Такая преданность клиентам поддерживает нашу миссию давать возможность каждому человеку и организации на планете достигать большего" .

Видео дня

"Мы гордимся тем, что получили эту награду, особенно учитывая значимость проекта, который принес нам такое признание, - комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар, - Это стартап UADAMAGE, который с помощью спутниковых изображений и искусственного интеллекта анализирует пострадавшие в результате войны территории. Наши специалисты помогли проекту построить простую архитектуру для хранения и обработки данных, разработать устойчивое облачное решение и беспрепятственно перенести систему в Azure Cloud. Так, UADAMAGE получил вычислительные мощности для масштабирования своих операций".

Киевстар является стратегическим партнером Microsoft в Украине с 2019 года. За это время партнерство превратилось в комплексную практику облачного консалтинга, к которой привлечено более 20 экспертов компании, обслуживающих сотни бизнес-клиентов.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2024 года обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua