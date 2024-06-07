Google начнет удалять из аккаунтов важную информацию – ее еще не поздно спасти

Компания изменила принцип хранения данных сервиса "Хронология" Google Maps: теперь они будут хранится на телефоне, а не в облаке.

Компания Google начала уведомлять пользователей о важном изменении в параметрах конфиденциальности сервиса "Карты". Она намерена избавиться от облачной "Хронологии" и дала время до 1 декабря 2024 для переноса данных геолокации локально.

"Хронология" – это личная карта, на которой сохраняются посещенные места и маршруты поездок на основе истории местоположения. Чтобы и дальше использовать хронологию, нужно установить новую версию приложения "Google Карты". В противном случае вы можете потерять старые данные "Хронологии", доступные онлайн через веб-интерфейс – сказано в сообщении компании.

Таким образом, "Хронология" сохранится, но теперь она будет не облачной, а локальной, что, как говорят в Google, должно исключить слежку за пользователем посторонними лицами. Эта опция будет привязана к вашему девайсу, и посмотреть историю перемещений можно будет только на том устройстве, который находился при пользователе и фиксировал геоданные.

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До 1 декабря 2024 года у пользователей Google есть время, чтобы зайти в "Хронологию" и сохранить старые маршруты на устройстве, ну или создать резервную копию. После этой даты они станут недоступны. В приложении "Карты Google" можно отключить сохранение истории перемещений.

Напомним, начиная с июня этого года Google ужесточила минимальные требования для работы Google Wallet на Android. Теперь "Кошелек" потребует, чтобы устройства работали по меньшей мере на ОС Android 9. Как результат, миллионы пользователей потеряют возможность рассчитываться смартфоном.

А этим летом в Chrome перестанут работать блокировщики рекламы. Другие браузеры, работающие на движке Chromium, тоже пострадают. Поэтому для замены не подойдут Edge или Opera.

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