Мобильный оператор "Киевстар" уже запустил голосовую связь.

Национальный роуминг для абонентов мобильного оператора "Киевстар" не работает и пока работать не будет. Как сообщает корреспондент УНИАН об этом сказал народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам кибербезопасности, кибербороны и связи Александр Федиенко.

"Это связано с тем, что поражено само ядро, поэтому те рекомендации, что включите другого оператора и с любого МНП перейдите на работу другого оператора - это не будет работать. Здесь нужен физический переход. То есть другая сим-карта", - рассказал он.

Он также отметил, что по состоянию на 14 декабря "Киевстар" уже постепенно запустил голосовую связь.

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"То есть, голосовая связь будет, но передачи данных, смс-сообщений пока не будет. Это вопрос времени", - сказал депутат.

По его словам, команды работают параллельно над тем, чтобы восстановить передачу данных - цифровую связь и смс-сообщения.

"Я прогнозирую, с учетом, что я общаюсь с "Киевстаром", на это нужно время, но это не день, не два, не три. В этом вопросе я прогнозировал, что "голос" запустят за два дня, так и произошло. Два дня - они запустили "голос", но "дату" запускать немного сложнее. Фиксированный интернет они запустили еще раньше. Поэтому надо подождать", - сказал депутат.

Кроме того, он отметил, что такого рода кибератак в Европе еще не было.

"В мире - это была Австралия и Япония. Там были такие кибератаки", - добавил он.

Проблемы в работе "Киевстар" - что известно.

12 декабря произошел масштабный сбой в работе "Киевстар". Отсутствовали мобильная связь, интернет и работал сайт оператора. В "Киевстар" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке. В связи с этим Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на оператора.

Позже Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар" временно заблокированы во избежание перегрузки сетей других операторов.

13 декабря в 18:00 "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине. Тогда отметили, что восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности.

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