Доступ к модели GPT-4 Turbo наконец-то открыт, правда, только для премиум-пользователей.

Разработчики OpenAI объявили о выпуске обновленной версии своей языковой модели GPT-4 Turbo. Новая версия теперь доступна для премиум-пользователей чат-бота ChatGPT: ChatGPT Plus, Team и Enterprise, сообщает GizmoChina.

По заявлению OpenAI, GPT-4 Turbo демонстрирует улучшенные возможности в письме, кодировании и логике по сравнению с предыдущей версией. Особенно заметен прогресс в решении математических задач олимпиадного уровня.

Также ИИ знает больше актуальной информации: если GPT-4 располагал информацией до сентября 2021 года, то Turbo была обучена на общедоступных данных по состоянию на декабрь 2023 года. Это гарантирует, что пользователи получат самые актуальные результаты и информацию. Еще одно преимущество – увеличенный размер контекста с 50 страниц до более чем 300 страниц.

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Стоит отметить, что главный конкурент ChatGPT в лице Microsoft Copilot тоже использует большую языковую модель GPT-4 Turbo, более того, она доступна и в бесплатной версии. Правда ей можно воспользоваться только в периоды отсутствия нагрузки на систему

До конца 2024 года ожидается запуск ChatGPT-5, который обещает революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь идет о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

Напомним, ранее в этом году разработчики ChatGPT представили нейросеть для генерации видеороликов по тексту. Главное отличие Sora от похожих моделей заключается в том, что она генерирует целые видео сразу, вместо того, чтобы объединять их покадрово.

А в ближайшие годы на рынке начнут появляться новый тип гаджетов, в основе которых лежат ИИ-технологии. Правда, один из таких, AI Pin от выходцев из Apple, журналисты разгромили в обзорах. Интересное технологическое устройство, представляющее собой квадратную умную брошь без дисплея, "банально не работает".

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