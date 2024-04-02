Более 100 миллионов человек в 185 странах еженедельно используют ChatGPT каждую неделю.

Компания-разработчик ChatGPT, OpenAI, разрешила использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта без регистрации. Об этом говорится на официальной странице OpenAI.

"С сегодняшнего дня вы можете мгновенно использовать ChatGPT, не требуя регистрации. Мы разворачиваем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кто интересуется его возможностями", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что независимо от наличия учетной записи в настройках можно выбрать, предоставляет ли пользователь разрешение на использование запросов для обучения ChatGPT.

Видео дня

Отмечается, что более 100 миллионов человек в 185 странах еженедельно используют ChatGPT.

В OpenAI также отметили, что создание учетной записи имеет много преимуществ, в частности возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться чатами и разблокировать дополнительные функции, такие как голосовые разговоры и специальные инструкции.

ChatGPT - последние новости

Ранее в этом году сообщалось, что создатели ChatGPT также представили нейросеть для генерации видеороликов по тексту. Главным отличием новой генеративной модели от Sora заключается в том, что она генерирует целые видео сразу, вместо того, чтобы объединять их покадрово.

На лето 2024 года запланирован запуск новой версии самого продвинутого чат-бота - ChatGPT-5.

30 марта в ChatGPT выпустили предварительную версию новой голосовой модели Voice Engine. Ее особенностью является возможность синтезировать голос человека на основе 15-секундной аудиозаписи.

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