Тогда как текущая бесплатная версия конкурирующего ChatGPT по-прежнему основана на GPT-3.5.

Главный конкурент ChatGPT, интеллектуальный чат-бот Microsoft Copilot, получил большое обновление. Теперь он использует самую продвинутую большую языковую модель OpenAI, GPT-4 Turbo, и в бесплатной версии.

На сайте Microsoft указано, что пользователи бесплатной версии Copilot могут пользоваться GPT-4 Turbo только в периоды отсутствия нагрузки на систему. У подписчиков Copilot Pro (20 долларов в месяц) остается приоритетный доступ даже во время повышенной нагрузки.

OpenAI впервые представила GPT-4 Turbo в прошлом году. Новая версия знает больше актуальной информации и лучше "запоминает" предыдущие запросы пользователя. Еще одно преимущество – увеличенный размер контекста с 3 тысяч слов до более чем 300 страниц текста.

Примечательно, что главный конкурент в лице ChatGPT использует языковую модель GPT-4, при этом она доступна только в рамках платной подписки. Тогда как текущая бесплатная версия ChatGPT по-прежнему основана на GPT-3.5.

В мае 2023 года Microsoft объявила о запуске Copilot для своих сервисов. ИИ-помощник доступен онлайн, а также встроен в Windows 11, поисковую систему Bing, Microsoft 365 и браузер Edge. В начале 2024-го производитель запустил Copilot Pro, расширенную версии ассистента, за дополнительную плату в размере 20 долларов в месяц.

Ожидается, что в ближайшие годы на рынке начнут появляться новый тип гаджетов, в основе которых лежат ИИ-технологии. К ним относится мини-проектор Humane AI Pin и мини-смартфон Rabbit R1.

А некогда популярный бренд Meizu недавно объявил о прекращении выпуска традиционных смартфонов. Вместо этого Meizu полностью перейдет на ИИ. В компании считают, что нынешняя индустрия телефонов находится в стагнации и потребителям нужно дать нечто новое.

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