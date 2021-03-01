Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал лучшую, по его мнению, мобильную операционную систему.
Об этом сообщает Macrumors.com.
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Гейтс отметил, что не пользуется смартфонами Apple на постоянной основе.
Билл Гейтс также сравнил iOS и Android, отметив, что предпочитает устройства на базе последней операционной системы. «Некоторые производители Android-смартфонов предварительно устанавливают ПО от Microsoft, и это облегчает мою жизнь», — заявил основатель IT-корпорации. Предприниматель также отметил, что приложения от Microsoft более плавно взаимодействует с ОС от Google.
Спикер подчеркнул, что уже привык к телефонам на Android. «У многих моих друзей есть iPhone», — признался Гейтс, заметив, что вопрос выбора лучшей ОС остается дискуссионным.
Капитализация Apple
- Капитализация Apple составляет $2,113 трлн. В четвертом квартале 2020 года доходы компании выросли на 21% и достигли рекордных $111,4 млрд.
- 23 февраля 2021 года на ежегодном собрании акционеров компании генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что корпорация Apple купила около 100 компаний за последние шесть лет. Она совершает новое поглощение каждые три-четыре недели.
- 24 февраля 2021 года глава Apple заявил, что коронавирусный год стал лучшим временем для инноваций.
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