Билл Гейтс также сравнил iOS и Android, отметив, что предпочитает устройства на базе последней операционной системы.

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал лучшую, по его мнению, мобильную операционную систему.

Об этом сообщает Macrumors.com.

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Гейтс отметил, что не пользуется смартфонами Apple на постоянной основе.

Билл Гейтс также сравнил iOS и Android, отметив, что предпочитает устройства на базе последней операционной системы. «Некоторые производители Android-смартфонов предварительно устанавливают ПО от Microsoft, и это облегчает мою жизнь», — заявил основатель IT-корпорации. Предприниматель также отметил, что приложения от Microsoft более плавно взаимодействует с ОС от Google.

Спикер подчеркнул, что уже привык к телефонам на Android. «У многих моих друзей есть iPhone», — признался Гейтс, заметив, что вопрос выбора лучшей ОС остается дискуссионным.

Капитализация Apple

Капитализация Apple составляет $2,113 трлн. В четвертом квартале 2020 года доходы компании выросли на 21% и достигли рекордных $111,4 млрд.

23 февраля 2021 года на ежегодном собрании акционеров компании генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что корпорация Apple купила около 100 компаний за последние шесть лет. Она совершает новое поглощение каждые три-четыре недели.

24 февраля 2021 года глава Apple заявил, что коронавирусный год стал лучшим временем для инноваций.

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Автор: УНИАН