В Иране уже больше месяца не прекращаются протесты после смерти "неправильно надевшей хиджаб" девушки.

Белый дом ведет переговоры с управляющим компании SpaceX Илоном Маском о размещении терминалов спутникового интернета Starlink на территории Ирана.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

Starlink рассматривается как компактная и простая в использовании технология, которая поможет обеспечить доступ к интернету в Иране, когда его ограничивают власти. Как отмечает CNN, Вашингтон ищет способы поддержать протестное движение в Иране, начавшиеся около месяца назад после смерти "неправильно надевшей хиджаб" 22-летней девушки.

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Мы держим руку на пульсе, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа – цитирует CNN слова высокопоставленого представителя администрации Байдена.

Если этот план будет реализован, Иран станет второй страной после Украины, где правительство Соединенных Штатов обратилось к Starlink за помощью в предоставлении важнейших телекоммуникационных услуг, даже несмотря на то, что надежность Маска в его отношениях с правительством США вызывает вопросы.

Starlink, Илон Маск и война в Украине: что нужно знать

По меньшей мере 20 тысяч спутниковых единиц Starlink было передано Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале этого года.

14 октября компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование работы комплексов Starlink в Украине, от которых зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. По утверждениям SpaceX, на это финансирование понадобится более $120 млн до конца этого года и еще около $400 млн на следующие 12 месяцев.

Впрочем, буквально на следующий день миллиардер заявил, что компания все-таки продолжит финансирование Starlink в Украине: "Черт с ним... несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать правительство Украины", – заявил он.

Маск также не раз говорил, что Россия пытается "убить" Starlink в Украине. Несмотря на то, что для защиты "старлинков" были направлены огромные ресурсы, он "все равно может умереть", подчеркнул он.

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