Протестующие скандировали "Смерть диктатору".

22-летняя Махсы Амини скончалась после того, как ее задержала иранская полиция нравов, следящая за соблюдением правил ношения хиджаба.

Об этом сообщает Reuters.

В соцсетях периодически появляются видео, демонстрирующие случаи жестоких действий подразделений полиции нравов в отношении женщин, снявших хиджаб.

Видео дня

Накануне стало известно, что после задержания погибла 22-летняя Махсы Амини, задержанная полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба.

На видео, показанных государственным телевидением, видно, что Амини упала в полицейском участке после того, как встала со своего места, чтобы поговорить с чиновником. Полиция заявили, что у Амини случился сердечный приступ, но родственники отрицают, что у нее было какое-либо заболевание сердца. В соцсетях появились утверждения, что Амини, вероятно, была избита. Полиция это опровергает.

"С момента ее перевода в автомобиль, а также на месте (на станции) с ней не было физического контакта", – говорится в заявлении полиции.

После инцидента в стране вспыхнули протесты. Появлялись ролики, на которых протестующие скандировали "Смерть диктатору (Али Хаменеи)" на площади в Тегеране возле больницы, где была Амини.

Несколько видных деятелей спорта и искусства опубликовали в социальных сетях критические комментарии о смерти Амини. Верховного лидера аятоллу Али Хаменеи просили высказаться по этому поводу, поскольку в 2020 году он осудил убийство Джорджа Флойда американской полицией.

Специальный посланник США по Ирану Роберт Малли заявил, что "смерть Махсы Амини после травм, полученных во время содержания под стражей из-за "неправильного" хиджаба, ужасна…".

"Виновные в ее смерти должны быть привлечены к ответственности", – написал он.

По данным NetBlocks, власти, как и во время прошлых протестов, ограничили доступ в Интернет в Тегеране, чтобы протестующие не могли публиковать видео в социальных сетя.

Отметим, Согласно иранскому шариату (исламскому закону), введенному после революции 1979 года, женщины обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть свою фигуру. Нарушителям грозит общественное порицание, штрафы или арест.

В последние несколько месяцев иранские правозащитники призвали женщин публично снять чадру – легкое покрывало, которое надевается при выходе из дома и закрывает фигуру женщины с головы до ног. Этот жест может привести к их аресту за нарушение исламского дресс-кода.

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