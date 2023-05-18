Google Pixel 7a имеет лучшую камеру в своем ценовом сегменте с огромным отрывом, следует из обзора DxOMark.

Компания Google на прошлой неделе представила один из самых ожидаемых среднебюджетных смартфонов 2023 года – Pixel 7a. Спустя несколько дней эксперты из DxOMark взяли его для тестирования.

Как оказалось, статус "среднебюджетника" не помешал смартфону на равных конкурировать с более дорогими устройствами, включая актуальный флагман Apple. Специалисты оценили камеру Pixel 7a в 133 балла – это ровно столько же, сколько у iPhone 14, Galaxy S23/S23 Plus и Pixel 6 Pro.

Во время тестирования Google Pixel 7a продемонстрировал сильные стороны в передаче естественных цветов и поддержании точного баланса белого при хорошем освещении. Он также верно подбирал экспозицию без засветов и излишне темных теней.

Видео дня

К недостаткам смартфона специалисты DxOMark отнесли потерю деталей в видеоклипах, недоэкспозицию в сложных портретных сценах, шумы в помещениях и при слабом освещении. Менее значимый недостаток – ограниченная глубина резкости, из-за которой объекты на втором плане могут быть четче, чем хотелось бы.

Несмотря на вышеупомянутые недостатки, Pixel 7a имеет лучшую камеру в своем ценовом сегменте с огромным отрывом, следует из обзора DxOMark.

Подробней о Pixel 7A

Смартфон получил дизайн в стиле старших Pixel 7, экран теперь 90 Гц, внутри мощный Tensor G2 и впервые в истории серии есть беспроводная зарядка. А еще прокачали камеры – как основную, так и фронтальную.

Pixel 7a использует 64-мегапиксельный основной датчик, 13-Мп сверхширокоугольный объектив и 13-Мп селфи-камеру. Цена смартфона выросла на 50 долларов относительно Pixel 6a и составляет 499 долларов (~18 400 грн).

Напомним, ранее Google объявила, что с выпуском Android 14 этой осенью намерена исправить раздражающую разработчиков и обычных пользователей особенность ОС, связанную с работой приложений в фоновом режиме.

Вас также могут заинтересовать новости: