Компания Apple вчера вечером провела мероприятие WWDC 2023, в рамках которого представили, в том числе обновленные операционные системы для своих гаджетов.
Оказалось, что обновление iOS 17 не будет поддерживать сразу несколько старых айфонов. Речь идет об iPhone 8, iPhone 8 Plus и легендарном iPhone X – первом телефоне Apple с Face ID.
Что касается iPadOS 17, ее не получат большинство устройств, выпущенных до 2018 года. При этом все они успешно работают под управлением iPadOS 16.
До watchOS 10 обновятся все Apple Watch, начиная с Series 4. Апдейт до macOS 14 Sonoma могут получить владельцы относительно новых Mac, начиная с 2018 года.
iPhone, которые обновятся до iOS 17:
- Вся линейка iPhone 14
- Вся линейка iPhone 13
- Вся линейка iPhone 12
- Вся линейка iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2020 и 2022)
iPad, которые обновятся до iPadOS 17:
- iPad Pro (2-го поколения и новее)
- iPad Air (3-го поколения и новее)
- iPad (6-го поколения и новее)
- iPad mini (5-го поколения и новее)
Apple Watch, которые обновятся до watchOS 10:
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Ultra
Компьютеры, которые обновятся до macOS 14 Sonoma:
iMac (2019 и новее)
- iMac Pro (2017 и новее)
- MacBook Air (2018 и новее)
- MacBook Pro (2018 и новее)
- Mac Pro (2019 и новее)
- Mac Studio (2022 и новее)
- Mac mini (2018 и новее)
Релиз операционных систем состоится в сентябре вместе с новыми Айфонами. До этого момента Apple проведет публичное бета-тестирование для разработчиков.
Напомним, в ходе WWDC 2023 Apple впервые показала свой новый гаджет не от Стива Джобса. Это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. Продавать начнут в начале 2024 года.