iPhone 8, 8 Plus и iPhone X не получат апдейты. Обновления также не получат некоторые устаревшие планшеты и компьютеры.

Компания Apple вчера вечером провела мероприятие WWDC 2023, в рамках которого представили, в том числе обновленные операционные системы для своих гаджетов.

Оказалось, что обновление iOS 17 не будет поддерживать сразу несколько старых айфонов. Речь идет об iPhone 8, iPhone 8 Plus и легендарном iPhone X – первом телефоне Apple с Face ID.

Что касается iPadOS 17, ее не получат большинство устройств, выпущенных до 2018 года. При этом все они успешно работают под управлением iPadOS 16.

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До watchOS 10 обновятся все Apple Watch, начиная с Series 4. Апдейт до macOS 14 Sonoma могут получить владельцы относительно новых Mac, начиная с 2018 года.

iPhone, которые обновятся до iOS 17:

Вся линейка iPhone 14

Вся линейка iPhone 13

Вся линейка iPhone 12

Вся линейка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 и 2022)

iPad, которые обновятся до iPadOS 17:

iPad Pro (2-го поколения и новее)

iPad Air (3-го поколения и новее)

iPad (6-го поколения и новее)

iPad mini (5-го поколения и новее)

Apple Watch, которые обновятся до watchOS 10:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Компьютеры, которые обновятся до macOS 14 Sonoma:

iMac (2019 и новее)

iMac Pro (2017 и новее)

MacBook Air (2018 и новее)

MacBook Pro (2018 и новее)

Mac Pro (2019 и новее)

Mac Studio (2022 и новее)

Mac mini (2018 и новее)

Релиз операционных систем состоится в сентябре вместе с новыми Айфонами. До этого момента Apple проведет публичное бета-тестирование для разработчиков.

Напомним, в ходе WWDC 2023 Apple впервые показала свой новый гаджет не от Стива Джобса. Это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. Продавать начнут в начале 2024 года.

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