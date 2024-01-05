Среди них – Apple Watch Ultra 3-го поколения, новый бюджетный iPhone SE и другие.

2024 год обещает стать знаковым для Apple, поскольку компания впервые за много лет запустит совершенно новую линейку продуктов. Вместе с тем купертиновцы кардинально обновят свои планшеты и порадуют фанатов Apple Watch.

Но есть минимум пять продуктов, которые компания не выпустит до конца года, даже несмотря на то, что их выход ожидается многими.

AirTag 2

Сообщается, что Apple работает над новым AirTag, который будет иметь более мощный процессор, увеличенное время автономной работы и новый дизайн.

Видео дня

Изначально запуск массового производства планировался на конец 2024 года, но его перенесли на начало 2025-го.

iPhone SE 4

Несмотря на обилие слухов вокруг о новой версии самого дешевого смартфона Apple, официальный дебют новинки ожидается не раньше 2025 года.

Однако ожидание будет того стоить. По слухам, следующий iPhone SE будет сделан на основе iPhone 14, то есть аппарат получит современный дизайн и 6,1-дюймовый экран. А камера обновится от 12-мегапиксельной до 48-Мп.

Apple Watch Ultra

В настоящий момент не наблюдается никаких признаков разработки третьего поколения Watch Ultra внутри Apple. Модель Ultra уже обновилась в 2023-м, и в текущем году апдейта не будет, так как нет чего-то нового, что они могут поставить туда.

iMac Pro

Apple также работает над новым iMac Pro, который станет более мощной версией iMac. Ожидается, что новый iMac Pro будет иметь 32-дюймовый мини-LED-дисплей, множество портов и современный дизайн. Однако его выхода не стоит ждать ранее 2025-го.

Складной iPhone и iPad

Apple уже несколько лет работает над складными iPhone и iPad, но пока компания так и не выпустила ни одного продукта. Не случится этого и в текущем году: слухов и конкретики слишком мало, чтобы на это надеяться.

А меж тем Apple готовится к первой в 2024 году презентации, на которой анонсируют новые ноутбуки и планшеты. По слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

Также в течение 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. Также до конца года появится бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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