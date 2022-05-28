Функция пока что тестируется.

Техногигант Google тестирует функцию мониторинга храпа и кашля для своих смартфонов Google Pixel и часов Pixel Watch. Ее цель – обеспечить более глубокое понимание качества сна своих пользователей.

Об этом сообщает портал 9to5google.

Эксперты ресурса обнаружили в приложении Google Health Studies строчки кода, в котором говорится, что для участия в исследовании пользователь должен быть штатным сотрудником Google и иметь телефон на андроиде. Что забавно, участвовать в нем можно лишь тем, кто спит без присутствия рядом сотрудника любой компании-конкурента.

Это работает следующим образом: приложение мониторинга кашля и храпа будет использовать микрофон устройства для записи всех звуков во время сна. Сообщается, что при этом вся информация будет храниться локально и никуда передаваться для обработки не будет.

Когда опция станет доступна для обычных пользователей – пока неясно.

Ранее УНИАН рассказывал о простом способе измерить пульс и частоту вдоха с помощью смартфона. Никаких специальных приборов при этом не нужно: используется только камера.

Также мы писали об "умной" лампочке, которая умеет следить за здоровьем людей. Кроме того, такие лампочки умеют отслеживать поведение человека, например, определять, если он упал и ему требуется помощь.

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