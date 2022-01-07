Кроме того, такие лампочки умеют отслеживать поведение человека, например, определять, если он упал и ему требуется помощь.

Компания Sengeld, специализирующаяся на устройствах для "умного" дома, представила некоторые из своих грядущих новинок. Пожалуй, одним из самых интригующих является умная лампочка Smart Health Monitoring Light.

На выставке CES 2022 ее отметили наградой за инновации.

Основная фишка новинки в том, что она использует радиолокационную технологию для измерения частоты сердечных сокращений, температуры тела и анализа качества сна человека.

Лампа может работать как самостоятельно, так и подключается через Wi-Fi или Bluetooth. В последнем случае появляется возможность отслеживания поведения. Например, если человек упал в комнате, лампочки это определят, и, судя по всему, сообщат в службу спасения или родственникам.

Когда именно выйдет Smart Health Monitoring Light и по какой цене будет продаваться, пока что неизвестно. Производитель нацелены на выпуск продукта в четвертом квартале 2022 года.

Читайте такжеРоборука и умная маска: чем удивляли украинские стартапы на CES 2022Также в разработке, но уже от другой компании, находится умное кольцо, отслеживающее режим сна и состояние здоровья человека. Устройство выйдет не ранее второй половины 2022 года: цена пока неизвестна, но производитель обещает выпустить бюджетное устройство.

Ранее на рынке аксессуаров появились умные часы Huawei Watch D. Их главная фишка – функция измерения артериального давления с точностью ±3 мм ртутного столба. Есть тут и возможность снятия электрокардиограммы, а также другие функции, свойственные умным часам.

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