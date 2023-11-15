Многие возможности вашего смартфона заметно улучшают пользовательский опыт, однако остаются "в тени". Например, ограничение работы Wi-Fi.

С одной стороны, Android принято считать менее надежной и оптимизированной системой, чем "яблочная" iOS. С другой, пользователи ОС от Google могут лазить в настройках до беспамятства – есть куча секретных фишек, улучшающих опыт.

Чтобы получить доступ к скрытым опциям своего Android-гаджета, нужно сперва зайти в настройки, а затем открыть вкладку "Сведения о телефоне" и несколько раз нажать на пункт "Номер сборки" или "Версия MIUI". В результате откроется режим разработчика – он то нам и нужен.

Скрытые возможности вашего Android

1. Ограничение запросов Wi-Fi

Она включена по умолчанию и запрещает приложениям искать сети Wi-Fi чаще, чем 4 раза каждые 2 минуты. Сделано это с целью экономии заряда, однако ее применение негативно влияет на точность определения геолокации. В связи с этим рекомендуется отключить данную функцию.

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2. Аппаратное ускорение в режиме модема

В отличие от предыдущей опции, она у вас отключена, чтобы не провоцировать большое потребление трафика при раздаче интернета с телефона. Однако если у вас безлимитный тарифный план, ну или просто нет смысла экономить гигабайты, но нужна высокая скорость, можно активировать этот пункт.

Это особенно пригодится при онлайн-гейминге и раздаче интернета с устройства.

3. Конфигурация USB на Android

Когда вы подключаете Android-смартфон к компьютеру по USB, он, как правило, спрашивает, предназначен ли кабель просто для зарядки или для передачи файлов. Если активировать эту опцию, то смартфон всегда будет готов к передаче файлов.

4. Ограничение анимации на Android

Эта опция будет полезна владельцам менее производительных смартфонов. По умолчанию значения для всех трех параметров (анимации окон, переходов и длительности анимации) установлены на 1Х, но их можно изменить на 0,5Х. В этом случае сократится время отклика, но процессор и оперативная память будут нагружаться меньше.

5. Для геймеров

Последняя функция, которую есть смысл включить – 4x MSAA. Она позволяет устранить "зернистость картинки" в играх, тем самым изображение становится более качественным. Однако если ваш смартфон еле-еле тянет игры, то лучше ее не трогать.

Ранее УНИАН делился настройками, которые прокачают камеру вашего Android смартфона до уровня iPhone. Ничего скачивать или устанавливать не нужно – достаточно включить эти пять опций, которые есть даже на самых недорогих смартфонах.

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