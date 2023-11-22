Если вы часто пользовались функцией быстрого доступа к уведомлениям, возможно, стоит повременить с переходом на новую ОС.

Google убрала из Android 14 полезную фичу, когда продолжительное нажатие на иконку приложения на домашнем экране позволяло посмотреть уведомление из него.

Как пишет Gizchina, эта функция была довольно популярна среди пользователей Android, чья панель уведомлений была заполнена различными уведомлениями и сообщениями. Таким способом можно было быстро проверить уведомлений без входа в приложение.

Если вы часто пользовались функцией быстрого доступа к уведомлениям, пока стоит повременить с переходом на новую ОС – возможно, что это баг, и Google вернет фичу обратно. А пока есть альтернативные способы просмотра уведомлений на Android 14:

Видео дня

Панель уведомлений. Android 14, как и раньше, позволяет юзерам получить доступ к уведомлениям через панель уведомлений. Чтобы открыть ее, проведите вниз от верхней части экрана.

Настройки для конкретных приложений. Также некоторые приложения могут иметь собственные настройки для включения/отключения уведомлений.

Вышла Android 14: что нового и кто уже может обновиться

Пока что апдейт до Android 14 доступен для владельцев Google Pixel и некоторых моделей Samsung. Другие флагманы на Android обновятся до конца 2023: в декабре устройства Xiaomi начнут получать HyperOS, которая пришла на замену оболочки MIUI. А бюджетные телефоны будут обновляться весь 2024 год.

Главной особенностью новой ОС Android является изменение механизма распределения рабочих нагрузок для процессора и "оперативки" – смартфоны станут работать до 30% быстрее и будут более "живучими". А еще в Google сократили фоновую активность приложений на 50%.

Также в ОС Android 14 появился генератор обоев, больше настроек для экрана блокировки, новые виджеты и монохромнная тема. А камеру телефона теперь можно использовать как вебку.

Вас также могут заинтересовать новости: