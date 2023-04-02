Для аккаунта же самого Маска прописана особая рекомендательная система, чтобы его твиты показывались как можно большему числу пользователей.

На днях Илон Маск, как и обещал, опубликовал исходный код алгоритма рекомендаций Twitter – механизма, который позволяет одним пользователям охватывать еще большую аудиторию, а других прячет в "теневой бан".

Один из пользователей соцсети под ником aakashg0 опубликовал большой тред, в котором в деталях проанализировал код рекомендательного алгоритма. Оказалось, что алгоритмы Twitter недолюбливают Украину и дают фору Илону Маску.

В частности, эксперт выяснил, что твиты, которые посвящены Украине, имеют пониженный рейтинг, а это означает, что пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте. Украинские пользователи замечали, что их твиты стали получать меньше охватов с тех пор, как Маск завладел платформой в октябре прошлого года.

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В исходном коде алгоритма нет упоминания, какой контент, связанный с Украиной, "недолюбливает" Twitter. Возможно, это контент, на который жалуются пользователи, или в котором содержатся жестокие кадры, а может быть и вообще любой контент. Недостаток документации в коде и отсутствие комментариев со стороны разработчиков не позволяют точно определить причину таких алгоритмических решений.

Также пользователь обнаружил в коде другие странности: например, функцию, которая отслеживает активность у твитов демократов, республиканцев и лично Илона Маска. Кроме того, для аккаунта владельца Twitter прописана особая рекомендательная система, чтобы показывать его твиты как можно большему числу людей.

Илон Маск и война в Украине – что нужно знать

В то время как миллиардер очень помог Украине в начале войны, предоставив доступ к интернет-терминалам Starlink, его последующие действия и заявления относительно Украины стали предметом обсуждения.

Маск в октябре прошлого года опубликовал в Твиттере скандальный "мирный план" для Украины, предложив отказаться от Крыма, который, по его словам, якобы был "по ошибке" передан Украине Хрущевым. СМИ писали, что Маск лично говорил с Путиным перед публикацией этого "мирного плана".

Кроме того, он не раз заявлял, что настроен проукраински, но считает неуместными шаги по освобождению Украиной Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

Вдобавок, в декабре 2022 года Twitter перестал принимать абонентов украинских мобильных операторов. Соцсеть Маска закрыла возможность верифицировать аккаунт из Украины и ограничила создания новых – больше нет возможности при создании аккаунта указать "+380" номер.

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