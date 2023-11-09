Необычное носимое устройство без дисплея, но с проектором выступает как замена смартфона.

Стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple, готовится выпустить на рынок первый продукт – AI Pin. Это смарт-проектор, который, по словам разработчиков, "однажды заменит смартфон". The Verge выяснило все детали о гаджете, включая его стоимость.

AI Pin похож на очень компактный телефон с проектором вместо дисплея. Он крепится на одежду и держится с помощью магнитов. В крепление находится заменяемая батарея, а в комплекте идет сразу два battery booster (вероятно, это дополнительные АКБ).

"Сердцем" устройства станет некий процессор Qualcomm Snapdragon с собственной операционной системой Cosmos. Еще в AI Pin есть динамик, камера и датчики глубины и движения. Гаджет можно подключить к наушникам по Bluetooth и к интернету по Wi-Fi.

Как уже упоминалось, привычного дисплея здесь нет – изображение выводится прямо на ладонь пользователя. Управлять функциями гаджета можно будет с помощью жестов или голосом. Вот так это работает:

The Verge пишет, что на AI Pin нельзя скачать сторонние приложения, а все взаимодействие с устройством напоминает общение с чат-ботом, например, с ChatGPT. Смарт-проектор умеет писать сообщения в стиле своего владельца, проверять почту, переводить с одного языка на другой, а также через камеру идентифицировать еду, анализируя ее пищевую ценность.

Humane рассчитывает, что AI Pin будет полностью автономным устройством, и для его работы не требуется синхронизация со смартфоном. Однако создатели уточняют, что сторонний девайс потребуется лишь при первичной настройке проектора.

Футуристичный девайс обойдется в 699 долларов плюс 24 доллара ежемесячно в виде подписки. Подписка включает номер телефона в сети T-Mobile, облачное хранилище и "доступ к ИИ-функциям". Презентация Humane AI Pin ожидается уже сегодня.

Меж тем сама Apple разрабатывает новое устройство, которое заменит людям смартфоны и ноутбуки. Предполагается, что речь идет об очках дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день.

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