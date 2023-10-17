Аналитики считают, что причиной тому – отсутствие необходимости в замене старых смартфонов на новые, а также расширение сегмента б/у.

Исследовательская компания Counterpoint Research выпустила неутешительный отчет о состоянии рынка смартфонов на 3-й квартал 2023 года. Падение продаж по сравнению с аналогичным периодом год назад составило 8%.

Как говорится в отчете, самое большое падение продаж случилось у Xiaomi (разом на 15%), vivo (падение составило 14 %), а также у Samsung (–13 % год к году). Замыкают пятерку "антилидеров" OPPO и Apple, которые в сравнении с прошлым годом сократили свои позиции на 10% и 9% соответственно.

Лидером на мировом рынке смартфонов остается компания Samsung – в третьем квартале 2023 года ей принадлежит 20% мирового рынка. Одними из самых продаваемых устройств производителя оказались складные Flip 5 и модели серии Galaxy A.

Видео дня

На 2-ом месте расположилась Apple с 16% рынка, а замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей в 12%.

При этом есть бренды, у которых продажи увеличились за последний год. Среди них – Honor, Huawei и бренды Transsion Group (Tecno и Infinix). Первая компания смогла улучшить показатели благодаря усиливающимся позициям глобальных продаж, а вот Huawei сильно помог дебют флагманского семейства Mate 60 на родном для компании китайском рынке.

Аналитики Counterpoint Research считают, что по итогам всего 2023 года рынок смартфонов сократится до худших показателей за последние десять лет. Это связывают с отсутствием необходимости в замене старых устройств на новые на развитых рынках. Также в последние годы наблюдается расширение сегмента б/у смартфонов.

Ранее Apple дала советы, как правильно покупать iPhone "с рук". Как уверяет производитель, их аппараты "служат дольше, чем любые другие смартфоны".

А в ближайшие недели состоится презентация линейки Xiaomi 14. Они получат новую оболочку HyperOS, Snapdragon 8 Gen 3, а также смогут похвастаться самым яркими экранами на рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: