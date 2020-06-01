"Я - Джордж Флойд": Владимир Кличко выступил против расизма после убийства афроамериканца в США

Украинский экс-чемпион мира не остался в стороне от громкого убийства мужчины полицейскими.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение против расизма в связи с громким убийством афроамериканца Джорджа Флойда в США, который стал жертвой действий полиции.

Свое обращение Кличко разместил в Twitter.

"Друзья, я хочу высказаться против расизма", - сказал Кличко, отметив, что ему повезло выступать на многих международных соревнованиях, и что в спорте "присутствует уважение и принятие своего соперника независимо то того, кто он и откуда".

Экс-боксер призвал всех читать, учиться и наслаждаться разнообразием:

"Старая поговорка: "Нельзя судить книгу по ее обложке", - актуальна как никогда. У нас много книг на полке: какие-то хорошие, какие-то еще лучше. Многие из них просто красивые, но ты не узнаешь больше, только посмотрев на них. Узнать больше можно дав им шанс, открыв книгу или открыв свой разум".

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"Любовь может победить ненависть. Все мы одной расы. Мы - люди. У нас есть реальные проблемы, как пандемия, изменение климата и разные жизненные неприятности. Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация - это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям или вкладу в общество", - подчеркнул боксер.

"Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я - Джордж Флойд", - подытожил Кличко.

Напомним, полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за намерение расплатиться фальшивыми деньгами. После задержания темнокожий мужчина скончался.

Очевидцы сняли задержание Флойда на видео, после чего выяснилось, что коп прижал коленом шею Флойда к земле, в результате чего мужчина задохнулся. Стало известно, что полицейский не убирал колено на протяжении порядка семи минут, несмотря на то, что задержанный говорил о том, что не может дышать и умолял убрать колено.

Как сообщал УНИАН, из-за убийства Флойда в США разгорелись протесты.

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