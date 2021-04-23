Забег запланирован в Киеве на 9 мая.

9 мая в Киеве пройдет всемирный благотворительный забег Wings for Life World Run 2021.

Об этом в своем пресс-релизе сообщила пресс-служба Wings for Life World Run.

В забеге одновременно участвуют почти 200 стран мира. В Киеве он стартует в 14.00, в Токио - в 20.00, в Ньй-Йорке - в 07.00 и так далее.

Для того, чтобы стать участником забега, нужно скачать мобильное приложение Wings for Life World Run для iOS или Android. Также зарегистрироваться можно на wingsforlifeworldrun.com.

Участвовать в забеге можно как в одиночку, так и создав команду вместе с друзьями и бросив виртуальный вызов другим. В движении участвуют бегуны, а также участники в креслах колесных.

На данный момент для участия в забеге зарегистрировались уже более 50 тысяч человек.

100% собранных за регистрационные взносы денег будут направлены на изучение методов лечения травм спинного мозга.

Забег проводится с 2014 года, в нем участвовали люди из 195 стран мира, и за этот период удалось собрать уже более 30 миллионов евро.

"Пандемия Covid-19 принесла нам много ограничений. К счастью, большинство из них только временные. Тогда как люди с травмами спинного мозга мирятся с суровыми ограничениями в течение всей жизни. Мы хотим это изменить. Именно поэтому я с радостью приветствую каждого, кто присоединится к нам 9 мая и поможет нам найти средство", - отметила гендиректор фонда Wings fo life Анита Герхардтер.

В забеге нет финишной прямой - вместо этого участники бегут все вместе, пока их не догонит автомобиль-финиш, который стартует через полчаса и постепенно набирает скорость. Так, в 2020 году победитель всемирного забега сумел пробежать 69,92 километра за 4 часа 12 минут, прежде чем его догнали.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь