Гимнастка Валерия Юзьвяк сообщила о страшном диагнозе.

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк сообщила о том, что у нее диагностировали злокачественную опухоль.

Об этом 21-летняя спортсменка сообщила в Instagram, попросив всех неравнодушных о финансовой помощи.

"Все больше и больше поступает вопросов о том, где я, почему меня не видно в зале с девочками на тренировках. Мне поставили тяжелый диагноз - рабдомиосаркома, это злокачественная агрессивная опухоль, поэтому мне требуется дорогостоящее и длительное лечение в Германии. У меня очень высокий шанс на выздоровление, поэтому хочу попросить от вас поддержки и веры в меня", - сказала Юзьвяк на видео.

В подписи к видео спортсменка написала:

"Если честно, то пишу и руки дрожат... Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома. Я знаю, что среди Вас есть множество добрых и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у вас финансовой помощи, так как сумма действительно очень большая. Заранее большое спасибо. Я Вас всех очень люблю. Будьте здоровы".

Рабдомиосаркома - это злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов поперечно-полосатой мускулатуры. Она занимает третье-четвертое место по частоте возникновения среди злокачественных опухолей мягких тканей.

Валерия Юзьвяк: достижения

Валерия Юзьвяк пробилась в сборную Украины в 2014 году. На Олимпиаде-2016 она была в команде запасной.

На чемпионате Европы-2020 в Киеве Юзьвяк, выступая в команде, с Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариолой Бондарчук и Дианой Баевой завоевала золото в упражнении с пятью мячами, серебро - в упражнении с обручами и булавами и бронзу - в групповом многоборье. В итоге сборная Украины завоевала золотую медаль в командном первенстве.

Также Юзьвяк выигрывала два серебра в командных соревнованиях на ЧЕ-2018 в Гвадалахаре и бронзу ЧМ-2018 в Софии.

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Автор: Антон Дударь