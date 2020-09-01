Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова прошли во второй раунд.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова пробились во второй круг на Открытом чемпионате США.

Ястремская в первом раунде одолела австралийку Астру Шарму. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7, 7:6.

Далее Ястремскую ждет встреча с американской теннисисткой Мэдисон Бренгл.

Бондаренко в матче первого круга обыграла американку Элли Кик. 34-летняя украинка одержала победу в трех сетах - 3:6, 6:3, 6:1. Матч продлился 1 час и 21 минуту.

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За выход в следующий круг украинка поспорит с хорваткой Петрой Мартич, которая посеяна под восьмым номером.

Козлова на старте турнира обыграла американку Уитни Осуигве - 6:3, 7:5.

Украинка во второй раз в карьере сыграет во втором круге US Open. Ее соперницей станет чешская теннисистка Петра Квитова, которая получила шестой номер посева.

В то же время еще одна украинка Катарина Завацкая покинула турнир. Она уступила 11-й сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана - 3:6, 0:6.

Украинские теннисистки на US Open-2020

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Автор: Антон Дударь