Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова пробились во второй круг на Открытом чемпионате США.
Ястремская в первом раунде одолела австралийку Астру Шарму. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7, 7:6.
Далее Ястремскую ждет встреча с американской теннисисткой Мэдисон Бренгл.
Бондаренко в матче первого круга обыграла американку Элли Кик. 34-летняя украинка одержала победу в трех сетах - 3:6, 6:3, 6:1. Матч продлился 1 час и 21 минуту.
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За выход в следующий круг украинка поспорит с хорваткой Петрой Мартич, которая посеяна под восьмым номером.
Козлова на старте турнира обыграла американку Уитни Осуигве - 6:3, 7:5.
Украинка во второй раз в карьере сыграет во втором круге US Open. Ее соперницей станет чешская теннисистка Петра Квитова, которая получила шестой номер посева.
В то же время еще одна украинка Катарина Завацкая покинула турнир. Она уступила 11-й сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана - 3:6, 0:6.
Украинские теннисистки на US Open-2020
- На US Open должно было стартовать семь украинок, однако Леся Цуренко снялась с турнира.
- Во второй круг ранее прошла Марта Костюк, которая разгромила россиянку.
- Ангелина Калинина покинула турнир по итогам первого круга, проиграв первой сеяной.
- Впервые в истории сразу четыре украинки сыграют во втором круге US Open.
- Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась выступать на US Open-2020 и объяснила свое решение.
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