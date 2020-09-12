В мужской сетке турнира "Большого шлема" состоялись поединки 1/2 финала.

На US Open-2020 в мужском одиночном разряде состоялись полуфинальные матчи, по итогам которых в финал турнира пробились немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим.

Видеообзор матчей опубликовал официальный канал US Open на YouTube.

Зверев в 1/2 финала встречался с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Поединок затянулся на пять сетов, первые два из которых немец проиграл. Тем не менее, Зверев смог переломить ход игры и оформить итоговую победу - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3. Матч длился более трех часов.

Александр Зверев стал первым немецким теннисистом с 1994-го года, который смог пробиться в финал US Open. В обновленной версии рейтинга ATP он поднимется с седьмой позиции в топ-3.

Тим во втором полуфинале встречался с представителем России Даниилом Медведевым.

Австриец одержал уверенную победу в трех сетах - 6:2, 7:6, 7:6. Матч продолжался почти три часа.

Тим стал первым австрийским теннисистом, который вышел в финал US Open. Ранее его лучшим достижением на турнире был четвертьфинал в 2018-м году.

US Open-2020: главное

Финальный матч между Зверевым и Тимом запланирован на 13 сентября.

В женском турнире уже также состоялись полуфиналы, по итогам которых в решающий поединок пробились японка Наоми Осака и представительница Беларуси Виктория Азаренко.

В основной сетке мужского турнира Украина представлена не была. При этом в женской сетке последней из украинок борьбу завершила Марта Костюк.

Впервые за шесть лет у мужского турнира "Большого шлема" будет чемпион, который ранее не побеждал на "мэйджорах".

Из-за пандемии коронавируса турнир пропустили многие звездные игроки - Рафаэль Надаль, Симона Халеп, Элина Свитолина и другие.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович был дисквалифицирован по ходу US Open после скандального инцидента.

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Автор: Данил Слесь