Элина Свитолина / фото instagram.elisvitolina
5-я ракетка мира и звезда украинского спорта Элина Свитолина побуждает своих болельщиков в социальной сети отведать борщ.
В своем Instagram Элина сделала сторис с подходящим фото.
фото instagram.elisvitolina
"Самый-самый. Если вы не пробовали борщ, то никогда не жили", - напечатала послание фанатам на английском языке Свитолина.
Напомним, что недавно 26-летняя спортсменка объявила, что летом выйдет замуж.
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