Украинка приняла предложение руки и сердца от француза.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина и ее французский бойфренд Гаэль Монфис (АТР №11) сделали важное объявление относительно своих отношений. В июле 2021 они запланировали войти в законный брак.

Это стало известно из социальных сетей спортсменов.

В своем Twitter Элина выставила фотографии со стикером свадебного обручального кольца и подписала:

"Да! К началу нашей вечности".

Монфис в свою очередь в Инстаграме тоже обнародовал совместное фото.

"Она сказала да", - напечатал Гаэль.

Хэштег у обоих теннисистов показывает июль 2021 из чего следует, что церемония бракосочетания запланирована на лето.

Читайте также"Любовь навсегда": Свитолина и ее бойфренд восстановили совместную страницу в соцсети

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем