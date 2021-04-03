Пятая ракетка мира Элина Свитолина и ее французский бойфренд Гаэль Монфис (АТР №11) сделали важное объявление относительно своих отношений. В июле 2021 они запланировали войти в законный брак.
Это стало известно из социальных сетей спортсменов.
В своем Twitter Элина выставила фотографии со стикером свадебного обручального кольца и подписала:
"Да! К началу нашей вечности".
Монфис в свою очередь в Инстаграме тоже обнародовал совместное фото.
"Она сказала да", - напечатал Гаэль.
Хэштег у обоих теннисистов показывает июль 2021 из чего следует, что церемония бракосочетания запланирована на лето.
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