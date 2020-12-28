В Германии прошла традиционная праздничная шоу-гонка.

28 декабря в немецком Рупольдинге прошла ежегодная биатлонная "Рождественская гонка".

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко.

Перед началом гонки Пидручный выиграл конкурс стрелков. Украинец сумел стать лучшим в этом соревновании второй год подряд.

Первым этапом гонки был масс-старт, в ходе которого участники прошли в общей сложности восемь кругов, и каждый представитель команды четыре раза выходил на стрельбище.

Украинский дуэт по итогам масс-старта финишировал на пятом месте, хотя поначалу держался в тройке лидеров.

Далее участников ждала гонка преследования с уменьшением гандикапов в два раза. К сожалению, побороться за медали Украине не удалось. Пидручный и Семеренко финишировали девятыми из десяти участников при том, что шведский дуэт сошел с дистанции.

Рождественская гонка. Результаты

1. Евгения Павлова / Матвей Елисеев (Россия) - (3 промаха в масс-старте + 2 в ГП) 33:06,4

2. Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Германия) - (4+3) +7,1

3. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (Германия) - (9+4) +25,1

4. Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия) - (9+4) +25,2

5. Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард (Австрия) - (8+7) +40,1

6. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (Чехия) - (8+5) +1:39,6

7. Лена Хекки / Себастьян Сталдер (Швейцария) - (10+4) +1:59,8

8. Динара Алимбекова / Антон Смольский (Беларусь) - (7+8) +2:14,7

9. Вита Семеренко / Дмитрий Пидручный (Украина) - (6+7) +2:39,6

Не финишировали. Элизабет Хогберг / Турстейн Стенерсен (Швеция)

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Автор: Антон Дударь