За первые пять минут игроки "Рейнджерс" и "Вашингтона" устроили сразу несколько драк.

Хоккеисты "Рейнджерс" и "Вашингтона" превратили матч НХЛ в настоящее побоище.

Игроки начали драться сразу после стартовой сирены. Это связано с тем, что игроки "Рейнджерс" принялись мстить за своего одноклубника Артемия Панарина - в предыдущей встрече команд его травмировал игрок "Вашингтона" Том Уилсон, который не был дисквалифицирован лигой за свои действия.

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С первой секунды матча на льду началась драка три на три. Она не получилось особо зрелищной. Однако спустя минуту на льду появился Уилсон, и его тут же вызвал на бой игрок "Рейнджерс" Брендан Смит.

На этом кулачные бои не закончились - на исходе пятой минуты матча произошло еще две драки. А еще полминуты спустя россиянин Павел Бучневич умышленно ударил соперника клюшкой по лицу.

В итоге "Рейнджерс" и "Вашингтон" установили рекорд в истории НХЛ - шесть драк за первые пять минут игры и 100 минут штрафа на две команды за один период.

Отметим, что "Вашингтон" в итоге одержал победу со счетом 4:2.

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Автор: Антон Дударь