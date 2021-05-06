Хоккеисты "Рейнджерс" и "Вашингтона" превратили матч НХЛ в настоящее побоище.
Игроки начали драться сразу после стартовой сирены. Это связано с тем, что игроки "Рейнджерс" принялись мстить за своего одноклубника Артемия Панарина - в предыдущей встрече команд его травмировал игрок "Вашингтона" Том Уилсон, который не был дисквалифицирован лигой за свои действия.
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С первой секунды матча на льду началась драка три на три. Она не получилось особо зрелищной. Однако спустя минуту на льду появился Уилсон, и его тут же вызвал на бой игрок "Рейнджерс" Брендан Смит.
На этом кулачные бои не закончились - на исходе пятой минуты матча произошло еще две драки. А еще полминуты спустя россиянин Павел Бучневич умышленно ударил соперника клюшкой по лицу.
В итоге "Рейнджерс" и "Вашингтон" установили рекорд в истории НХЛ - шесть драк за первые пять минут игры и 100 минут штрафа на две команды за один период.
Отметим, что "Вашингтон" в итоге одержал победу со счетом 4:2.
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