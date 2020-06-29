Жители Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году

Большинство участников опроса не хотят, чтобы Олимпиада проходила в Токио в следующем году.

Более половины жителей Токио не хотят, чтобы перенесенные Олимпийские игры, состоялись в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен по заказу агентства Kyodo и телеканала Tokyo MX, сообщает newsweek.com.

51,7% опрошенных выступили против проведения Олимпиады-2020 в следующем году. Из них 27,7% респондентов высказались за полную отмену Олимпиады, а 24% считают, что Игры следует перенести еще раз.

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За проведение Игр проголосовали 46,3%, однако 31% из их числа считает, что Олимпиаду необходимо провести в сокращенном формате и без зрителей. Еще 2% не определились с ответом.

Всего в опросе приняло участие 1030 человек в возрасте от 18 до 72 лет.

Напомним, летние Олимпийские Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение об их переносе на 2021 год. Церемония открытия игр запланирована на 23 июля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Токио рассматривают упрощенный сценарий проведения Олимпиады.

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