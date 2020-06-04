В Токио рассматривают упрощенный сценарий проведения Олимпиады-2020
Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что организаторы Олимпиады-2020, которая перенесена на следующий год, могут рассмотреть "упрощенный" формат проведения Игр.
Об этом сообщает Reuters.
"Не исключено, что нам нужно будет рационализировать и упростить формат соревнований", - сказала Коикэ.
"На данном этапе у нас пока нет конкретики, но мы заинтересованы в продолжении дискуссии", - добавила она.
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Ранее газета Yomiuri сообщила, что организаторы рассматривают различные варианты - в частности, уменьшение количества зрителей, ограничение передвижения спортсменов в олимпийской деревне, а также обязательное тестирование на COVID-19 для болельщиков. Также может быть сокращено число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр
Напомним, в связи с пандемией коронавируса было принято беспрецедентное решение о переносе Олимпиады на 2021 год.
УНИАН также сообщал о том, что президент МОК подтвердил возможную отмену Олимпиады в Токио.
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