НХЛ утвердила возобновление сезона: стал известен формат

Национальная хоккейная лига начнется с матчей плей-офф.

Национальная хоккейная лига приняла решение возобновить сезон, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн на официальном YouTube-канале НХЛ.

Было принято решение не доигрывать регулярный сезон, а сразу перейти к плей-офф, который будет состоять из 24 команд вместо традиционных 16-ти.

Все поединки будут проходить в двух городах - по одному для команд Востока и Запада. Они будут утверждены позже, как и дата рестарта сезона. Последняя деталь будет зависеть от ситуации с пандемией COVID-19 в США и Канаде.

Участники плей-офф отбирались по проценту набранных очков.

Восток: "Бостон", "Тампа", "Вашингтон", "Филадельфия", "Питтсбург", "Каролина", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Торонто", "Коламбус", "Флорида", "Нью-Йорк Айлендерс", "Монреаль".

Запад: "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас", "Даллас", "Эдмонтон", "Нэшвилл", "Ванкувер", "Калгари", "Виннипег", "Миннесота", "Аризона", "Чикаго".

В первых двух раундах плей-офф команды будут играть до трех побед, а в дальнейшем, в том числе и в финале Кубка Стэнли - до четырех.

Напомним, НХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата 12 марта.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в белорусском клубе коронавирусом заболели сразу 23 хоккеиста.

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