"Цель - восстановить нервную систему": Шумахеру назначили новую экспериментальную операцию

Гонщик остается в тяжелом состоянии после аварии 2013 года.

Легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер перенесет экспериментальную операцию с внедрением стволовых клеток в сердце.

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Об этом сообщает портал GrandPX.

Проводить процедуру будет профессор Филипп Менаше, который считается "пионером клеточной терапии".

"Цель заключается в восстановлении нервной системы Михаэля" - заявил Менаше.

Нейрохирург Никола Аччиари добавил, что результат данного лечения может быть непредсказуемым:

"За последние 20 лет наука достигла огромных успехов в области лечения стволовыми клетками. Но это не опровергает того факта, что мы очень мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты покажет эта терапия".

Аччиари добавил, что бывший гонщик страдает от атрофии мышц и остеопороза.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную травму головы во время катания на лыжах. Спортсмен находился в коме, но затем его состояние начало улучшаться. Тем не менее, до сих пор точной информации про здоровье немецкого гонщика нет.

Как сообщал УНИАН, в январе злоумышленники пытались продать фото прикованного к постели Шумахера за 1 миллион фунтов.

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