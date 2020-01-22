Злоумышленники продают фото прикованного к постели Шумахера за 1 миллион фунтов

Кому-то удалось сфотографировать гонщика в его доме в Женеве.

Неизвестные люди пытаются продать фотографии семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, который последние семь лет прикован к постели из-за травмы головы.

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Об этом сообщает издание Mirror.

Злоумышленники утверждают, что снимки сделаны в его доме в Женеве, требуя за них 1 миллион фунтов. Супруга Шумахера Коринна уже обратилась в полицию, которая попытается поймать продавцов.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, после чего впал в кому. С тех пор семья гонщика скрывает подробности состояния его здоровья.

УНИАН ранее сообщал о том, что чемпионский болид Шумахера продали на аукционе.