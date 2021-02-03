Представительница Украины готовится к старту на Australian Open.

Украинка Марта Костюк с победы стартовала на турнире серии WTA 500 Grampians Trophy с призовым фондом 565 тысяч долларов.

В матче первого круга Костюк разгромила канаду Габриэлу Дабровски.

Украинская теннисистка за 57 минут одержала победу со счетом 6:0, 6:3.

Читайте такжеСтаховский в драматическом матче турнира в Мельбурне проиграл теннисисту из СШАВо втором круге Костюк сыграет против американки Дженнифер Брэди, которая посеяна на турнире под седьмым номером.

Grampians Trophy: что нужно знать

Турнир в Мельбурне проходит с 3 по 7 февраля.

В нем принимают участие теннисистки, которые после прилета в Мельбурн были отправлены на жесткий карантин и на протяжении двух недель не могли тренироваться.

Всего для участия в турнире заявлено 28 теннисисток. Турнир проходит без квалификации и парного разряда.

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Автор: Антон Дударь