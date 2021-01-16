Марта Костюк летела в самолете с человеком, у которого диагностировали коронавирус.

Украинская теннисистка Марта Костюк проведет две недели в строгой изоляции в Мельбурне перед Australian Open-2021.

Об этом Костюк сообщила в Twitter.

Дело в том, что на борту самолета, которым Костюк летела в Австралию из Абу-Даби, находился человек, сдавший положительный тест на COVID-19 после прилета.

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Стоит отметить, что рейс предназначался для теннисистов. Все, кто летел на борту этого самолета, теперь должны провести две недели в отеле на карантине. Кроме Костюк, это еще 23 игрока. Все они в ближайшие две недели не смогут тренироваться.

Другие теннисисты, которые будут участвовать в турнире, также должны провести две недели на карантине. Однако они могут выходить из отеля раз в день не более чем на пять часов, чтобы тренироваться.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля.

Напомним, в 2017 году Костюк выигрывала юниорский Australian Open. А ее лучшим результатом на взрослом уровне на Открытом чемпионате Австралии является выход в третий круг.

Марта Костюк: успешный старт сезона

В начале этого года Костюк успешно выступила на турнире WTA 500 в Абу-Даби. Украинка впервые в своей карьере дошла до полуфинала на турнире WTA. Но в финал пробиться не смогла, уступив россиянке.

Благодаря выходу в полуфинал Костюк с новой недели поднимется в рейтинге WTA на рекордное для себя 78-е место.

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Автор: Антон Дударь