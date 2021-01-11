Марта Костюк одержала волевую победу в четвертьфинале престижного турнира в Абу-Даби.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 99-е место в рейтинге WTA, успешно преодолела четвертьфинальную стадию на турнире в Абу-Даби.

На пути в полуфинал Костюк обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (№66 в рейтинге WTA).

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Украинка смогла одержать волевую победу. Проиграв первый сет всухую, далее Костюк переломила ход матча и завершила его в свою пользу - 0:6, 6:1, 6:4.

На корте соперницы провели 1 час 57 минут.

Для 18-летней Костюк это первый выход в полуфинал на турнирах WTA.

В полуфинале Костюк может встретиться с Элиной Свитолиной, если первая ракетка Украины 11 января обыграет Веронику Кудерметову из России.

Турнир в Абу-Даби: главное

Турнир WTA 500 в Абу-Даби проходит с 6 по 13 января 2021 года с общим призовым фондом в 565 530 долларов США.

В четвертьфинал Марта Костюк пробилась, одержав разгромную победу. А Элина Свитолина в матче-триллере обыграла россиянку.

Катерина Бондаренко покинула турнир, во втором круге проиграв представительнице Туниса Унс Джабир (7:5, 3:6, 2:6).

Элина Свитолина посеяна на этом турнире под вторым номером. Выше нее лишь одна теннисистка - американка София Кенин (№4 WTA).

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Автор: Антон Дударь