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Баскетболист покинул лагерь НБА из-за смерти дедушки и посетил стриптиз-клуб (фото)

10:30, 26 июля 2020
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Лу Уильямс отправился в клуб после похорон дедушки / фото nba.com

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Об этом сообщает ESPN.

Уильямс получил разрешение покинуть "пузырь", который был создан для изоляции команд перед рестартом сезона НБА, так как у баскетболиста умер дедушка.

Однако в итоге фото с участием спортсмена из стриптиз-клуба появилось в Instagram рэпера Джека Харлоу. Музыкант быстро удалил снимок, а также утверждал, что это старый кадр.

В итоге Уильямс признался, что действительно побывал в клубе Magic City в Атланте после похорон дедушки, но при этом находился там недолго и не контактировал со стриптизершами. НБА уже начала расследование и может наказать игрока.

фото instagram.com/jackharlow

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист из НБА выздоровел от коронавируса.

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