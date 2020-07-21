"Была скованность в груди": украинский баскетболист из НБА выздоровел от коронавируса

Алексей Лень уже вышел из карантина и присоединился к "Сакраменто".

Украинский центровой клуба НБА "Сакраменто" Алексей Лень сообщил, что выздоровел от коронавируса после заражения в июне.

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Баскетболиста цитирует "Планета Баскетбол".

"22 июня я сдал позитивный тест на коронавирус и в следующие 24 дня подряд мои тесты были позитивными. Все эти три недели я находился в карантине. Наконец, в пятницу, я сдал два негативных теста подряд и получил возможность приехать сюда. С тех пор я нахожусь в Орландо (там тренируется команда - прим.).

Чувствую себя неплохо, но нужно дать телу вернуться в форму. Главное, что мои легкие и мое сердце в порядке. Все хорошо", - сказал Лень.

Центровой также вспомнил, что у него были симптомы легкой формы COVID-19:

"Примерно на второй неделе болезни у меня появились симптомы: я перестал чувствовать запахи, потерял вкус, была небольшая скованность в груди. Нельзя сказать, что мне было страшно, но симптомы болезни у меня однозначно присутствовали".

Сезон в НБА был остановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата запланировано на 31 июля в Орландо на территории центра развлечений Диснейуорлд.

Стоит отметить, что лига разрешила игрокам без каких-либо последствий отказаться участвовать в матчах после рестарта сезона.

УНИАН ранее сообщал о том, что у суперзвезды НБА обнаружили коронавирус.

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