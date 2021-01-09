Автор дубля Александр Каракулько / фото УХЛ
Нападающий херсонского "Днепра" Александр Каракулько стал автором самого быстрого дубля в истории Украинской хоккейной лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.
Он установил рекорд в матче против "Белого Барса", который завершился победой днепрян со счетом 9:1.
Для того, чтобы забросить две шайбы, Каракулько понадобилась всего 21 секунда.
Вас также могут заинтересовать другие новости хоккея:
- Ищут альтернативные варианты: у Беларуси могут отобрать право проведения ЧМ по хоккею
- Украинские хоккеисты устроили массовую драку во время матча (видео)
- Канада сенсационно проиграла США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram