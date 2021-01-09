Александру Каракулько понадобилась всего 21 секунда.

Нападающий херсонского "Днепра" Александр Каракулько стал автором самого быстрого дубля в истории Украинской хоккейной лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Он установил рекорд в матче против "Белого Барса", который завершился победой днепрян со счетом 9:1.

Для того, чтобы забросить две шайбы, Каракулько понадобилась всего 21 секунда.

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Автор: Антон Дударь