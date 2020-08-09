Мерседес не выиграл впервые в сезоне: результаты Гран-при 70-летия Формулы-1

Макс Ферстаппен прервал победную серию "Мерседеса".

В Великобритании состоялся пятый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при по случаю 70-летия гоночной серии.

Гонка в Сильверстоуне завершилась победой пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена.

Нидерландец стартовал в гонке четвертым, но сумел обойти не только Нико Хюлькенберга из "Рейсинг Пойнт", а и двух представителей "Мерседеса": Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Первого Ферстаппен обогнал за счет тактики пит-стопов, а второго - на трассе.

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Хэмилтон в конце гонки выиграл у Боттаса дуэль за второе место.

В общем зачете лидерство после пятого этапа сохраняет Хэмилтон, у которого 107 очков. Ферстаппен набрал 77 очков и вышел на второе место, а Боттас (73 очка) идет третьим.

Гран-при 70-летия. Топ-10

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл")

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 11,326

3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 19,231

4. Шарль Леклер (Монако, Феррари) - 29,289

5. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 39,146

6. Ленс Стролл (Канада, "Рейсинг Пойнт") - 42,538

7. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рейсинг Пойнт") - 55,951

8. Эстебан Окон (Франция, "Рено") - 1.04.773

9. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1.05.544

10. Даниил Квят (Россия, "АльфаТаури") - 1.09.669

Как сообщал УНИАН, победителем предыдущего этапа стал Хэмилтон.

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