В матче за бронзовые медали молодежного ЧМ россияне проиграли сборной Финляндии.

Сборная Финляндии разгромила сборную России в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира по хоккею (U-20).

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Встреча завершилась вторым подряд разгромным поражением для россиян. После 0:5 в полуфинале от Канады россияне уступили финнам со счетом 1:4.

России удалось открыть счет в матче и лидировать к концу первого периода. Во втором периоде Финляндия переломила ход встречи, а в концовке поединка сделала счет разгромным, дважды забив, когда россияне сняли голкипера.

Российская сборная впервые с 2018 года и во второй раз за десять лет осталась без медалей на молодежном чемпионате мира.

Финляндия в седьмой раз в истории стала бронзовым призером турнира.

Чемпионат мира (U-20). Матч за 3-е место

Финляндия U-20 - Россия U-20 - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Сафонов - 2 (Грошев), 6:03 - 0:1. Лунделл - 5 (Ниемеля, Мянтюкиви), 25:05 - 1:1. Петман - 1 (Виро, Хелениус), 41:13 - 2:1. Лунделл - 6 (п.в.), 58:32 - 3:1. Пярссинен - 2 (п.в., Пюхтия), 59:47 - 4:1.

Вратари: Пииройнен - Аскаров (58:05 - 58:32, 59:00 - 59:47).

Штраф: 4 - 6.

Молодежный чемпионат мира-2021: итоги

МЧМ-2021 проходил в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января (6 - по Киеву). В турнире приняли участие десять сборных

Чемпионом стала сборная США, которая в финале сенсационно обыграла Канаду.

Самым результативным игроком турнира по системе "гол+пас" стал канадец Тревор Зеграс, который забросил 7 шайб и отдал 11 ассистов. Он же получил приз самому ценному игроку турнира (MVP).

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Автор: Антон Дударь