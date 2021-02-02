Турнир пройдет только в одной стране.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о том, что чемпионат мира-2021 пройдет в столице Латвии Риге.

Об этом сообщил официальный сайт IIHF.

Ранее ЧМ-2021 должен был пройти в двух странах (Беларуси и Латвии), однако Беларусь была лишена права проведения турнира.

В IIHF рассматривали вариант с заменой Беларуси на другую страну.

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Но в итоге совет IIHF посчитал, что проведение турнира в одной стране будет наиболее безопасным и экономичным вариантом в условиях пандемии коронавируса, так как это позволит избежать переездов между странами.

Основным стадионом станет "Арена-Рига". Также матчи будут проходить в Олимпийском спортивном центре. Эти арены разделяет всего 150 метров.

ЧМ-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня.

Беларусь лишена права проведения ЧМ-2021: что предшествовало решению

Впервые о возможном переносе турнира из Беларуси заговорили в августе, когда в стране начались массовые протесты после президентских выборов.

Позже власти Латвии заявили, что не хотят проводить совместный турнир с Беларусью. С критикой идеи проведения турнира в Беларуси выступили и в других странах - в частности, Финляндии, США и Канаде. В Чехии задумывались о бойкоте соревнований, а Дания отказалась играть в Минске.

В ноябре IIHF заслушала доклад экспертной комиссии касательно вопросов безопасности проведения турнира в Минске.

10 января Александр Лукашенко заявил, что если у Беларуси отберут право проведения ЧМ, это будет "позор полный".

11 января президент IIHF Рене Фазель прилетел в Беларусь, где встретился с Лукашенко, который заявил, что "опасности не будет ни по коронавирусу, ни по безопасности". 16 января Фазель заявил, что провести турнир в стране будет "очень сложно", что "должно случиться чудо".

Также стало известно, что крупные компании отказались спонсировать ЧМ-2021, если он пройдет в Беларуси.

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Автор: Антон Дударь