IIHF приняла данное решение в связи с "вопросами безопасности".

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение лишить Беларусь права проведения чемпионата мира в 2021 году.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

"В связи с вопросами безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF утвердил, что решение о переносе ЧМ-2021 из Минска является неизбежным", - говорится в заявлении.

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Под "вопросами безопасности" имеются ввиду "рост политических беспорядков", а также ситуация с коронавирусом.

Президент IIHF Рене Фазель заявил, что проведение ЧМ в Минске сейчас, когда в стране есть более серьезные проблемы, "было бы неуместным", а безопасность команд, зрителей и официальных лиц должна быть в приоритете.

Отметим, что еще одним организатором ЧМ-2021 является Латвия. IIHF рассмотрит возможность проведения турнира в одной стране.

ЧМ-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Беларусь лишена права проведения ЧМ-2021: что предшествовало решению

Впервые о возможном переносе турнира из Беларуси заговорили в августе, когда в стране начались массовые протесты после президентских выборов.

Позже власти Латвии заявили, что не хотят проводить совместный турнир с Беларусью. С критикой идеи проведения турнира в Беларуси выступили и в других странах - в частности, Финляндии, США и Канаде. В Чехии задумывались о бойкоте соревнований, а Дания отказалась играть в Минске.

В ноябре IIHF заслушала доклад экспертной комиссии касательно вопросов безопасности проведения турнира в Минске.

10 января Александр Лукашенко заявил, что если у Беларуси отберут право проведения ЧМ, это будет "позор полный".

11 января президент IIHF Рене Фазель прилетел в Беларусь, где встретился с Лукашенко, который заявил, что "опасности не будет ни по коронавирусу, ни по безопасности". 16 января Фазель заявил, что провести турнир в стране будет "очень сложно", что "должно случиться чудо".

Также стало известно, что крупные компании отказались спонсировать ЧМ-2021, если он пройдет в Беларуси.

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Автор: Антон Дударь